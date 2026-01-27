إعلان

تأجيل محاكمة طالب أحرق سائق "توك توك" في ههيا لجلسة 30 مارس

كتب : ياسمين عزت

04:02 م 27/01/2026

محاكمة تعبيرية

الشرقية - ياسمين عزت:


أجلت محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة الطالب المتهم بقتل سائق توك توك حرقًا على خلفية خلافات بينهما، إلى جلسة 30 مارس المقبل، وذلك لمناقشة الخبير الكيميائي والطبيبة الشرعية وعامل المشرحة بمستشفى ههيا المركزي ورئيس المباحث.


أصدر القرار المستشار محمد سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر محمد شومان ووائل عبدالمنعم.


تعود أحداث القضية رقم 10290 لسنة 2025 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 1751 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم محمد ع.ح.م، 19 عامًا، طالب ومقيم بمركز ههيا، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد ال.ع.أ، سائق توك توك، بعدما أضرم النيران في جسده، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث عقد العزم وبيت النية على القتل، وأحضر زجاجة تحتوي على مادة الجازولين سريعة الاشتعال، وانتظر المجني عليه، وحال مروره مستقلاً دراجته الآلية استوقفه واستقل معه جالسًا بالمقعد الخلفي، ثم سكب المادة المعجلة للاشتعال وأشعل النيران، فأودى بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق قتل سائق توك توك مستشفى ههيا المركزي

