أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في ضوء تحذيرات الهيئة من احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، مع نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب محتمل في حركة الملاحة البحرية.

توجيهات المحافظ للوحدات المحلية

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن التغيرات المناخية المتوقعة والظواهر الطبيعية غير المعتادة، خاصة على الطرق السريعة، مع رفع درجة التأهب وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات قد ترد، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.



وفي سياق متصل، أفادت غرفة العمليات المركزية بمحافظة سوهاج بمتابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة، حيث تم رصد تساقط أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متفرقة محملة بالغبار والأتربة بمركز ومدينة دار السلام، مع استمرار المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية.

كما أصدرت غرفة العمليات بيانًا تحذيريًا في ضوء ما تشير إليه التوقعات الجوية من تعرض البلاد لموجة من الرياح النشطة المحملة بالأتربة والغبار خلال الساعات القادمة، حيث تهيب محافظة سوهاج بالسادة المواطنين توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية حفاظًا على سلامتهم، ومن أهمها: تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان خاصة لمرضى الحساسية والصدر، وارتداء الكمامات أو تغطية الأنف والفم عند الخروج، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة مع الالتزام بالسرعات المقررة نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وإحكام غلق النوافذ والأبواب داخل المنازل، وتجنب الوقوف أو الانتظار أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار أو أعمدة الكهرباء أثناء اشتداد الرياح، مع ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير أعلى أسطح المنازل والبلكونات، ومتابعة النشرات الجوية والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة أولًا بأول.

وأكدت المحافظة أن غرف العمليات ومركز السيطرة يعملان على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة.