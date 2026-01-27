إصابة طبيبتين إثر انقلاب سيارة ملاكي بمدينة المنيا الجديدة

المنيا- جمال محمد:

أصيبت طبيبتان بكسور وجروح متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وإصابة مستقليها، وهن: شروق صلاح، 32 سنة، ونوران بكري، 33 سنة (طبيبتان).

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة مستقلي السيارة بكسور وجروح خطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.