الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه عملات و8 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومكافحة محاولات التلاعب بالاقتصاد القومي، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وفي نفس الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وضبط المخالفين. وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 8 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في عدة مخابز سياحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها لحماية المواطنين وضبط الأسواق ومنع أي تأثير سلبي على الاقتصاد القومي أو حقوق المستهلكين.

