خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم والبلطي والفول والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:40 م 27/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والطماطم، والفول، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول والجبن الأبيض والمسلي الصناعي اليوم بالأسواق

سعر الذهب يرتفع في منتصف التعاملات ويعود لقمته القياسية

