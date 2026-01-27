فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة بشأن أزمة ناشئي نادي بيراميدز، بعد صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بعدم قبول الاستئناف المقدم من بعض لاعبي قطاع الناشئين، وتأييد موقف إدارة بيراميدز بشكل كامل.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن لاعبي بيراميدز مواليد 2009 كانوا قد تقدموا بشكوى ضد ناديهم بدعوى عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، في محاولة للانتقال إلى أندية أخرى من بينها النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن لجنة شؤون اللاعبين أقرت بصحة موقف نادي بيراميدز.

وأوضح أن اللاعبين لجأوا لاحقًا إلى المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن الحكم جاء مؤيدًا لبيراميدز أيضًا، مع التأكيد على وجود تحايل على اللوائح والقوانين من جانب أولياء أمور اللاعبين.

وأضاف شوبير أن بعض اللاعبين تواصلوا بالفعل مع النادي الأهلي من أجل الانضمام إلى صفوفه، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت السماح لهم بالمشاركة أو النزول للتدريبات أو التواجد داخل النادي، لحين انتهاء الأزمة وحسم موقفهم القانوني بشكل رسمي.

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى أن مسؤولي بيراميدز أكدوا التزامهم الكامل باللوائح والإجراءات القانونية في التعامل مع الملف، وهو ما دفع المحكمة الرياضية إلى إيقاف أي إجراءات ضد النادي وتأكيد سلامة موقفه.