مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

"الأهلي رفض ينزل اللاعيبة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن إنصاف الفيفا لبيراميدز

كتب : محمد خيري

12:30 م 27/01/2026 تعديل في 12:50 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نادي بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    نادي بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    نادي بيراميدز (1)
  • عرض 6 صورة
    نادي بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    نادي بيراميدز (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة بشأن أزمة ناشئي نادي بيراميدز، بعد صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بعدم قبول الاستئناف المقدم من بعض لاعبي قطاع الناشئين، وتأييد موقف إدارة بيراميدز بشكل كامل.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن لاعبي بيراميدز مواليد 2009 كانوا قد تقدموا بشكوى ضد ناديهم بدعوى عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، في محاولة للانتقال إلى أندية أخرى من بينها النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن لجنة شؤون اللاعبين أقرت بصحة موقف نادي بيراميدز.

وأوضح أن اللاعبين لجأوا لاحقًا إلى المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن الحكم جاء مؤيدًا لبيراميدز أيضًا، مع التأكيد على وجود تحايل على اللوائح والقوانين من جانب أولياء أمور اللاعبين.

وأضاف شوبير أن بعض اللاعبين تواصلوا بالفعل مع النادي الأهلي من أجل الانضمام إلى صفوفه، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت السماح لهم بالمشاركة أو النزول للتدريبات أو التواجد داخل النادي، لحين انتهاء الأزمة وحسم موقفهم القانوني بشكل رسمي.

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى أن مسؤولي بيراميدز أكدوا التزامهم الكامل باللوائح والإجراءات القانونية في التعامل مع الملف، وهو ما دفع المحكمة الرياضية إلى إيقاف أي إجراءات ضد النادي وتأكيد سلامة موقفه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير أحمد شوبير بيراميدز نادي بيراميدز فيفا الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
زووم

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
إعلام عبري: إحباط هجوم لـ"داعش" على سفارة إسرائيل في أذربيجان
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: إحباط هجوم لـ"داعش" على سفارة إسرائيل في أذربيجان
سعر الذهب يرتفع في منتصف التعاملات ويعود لقمته القياسية
اقتصاد

سعر الذهب يرتفع في منتصف التعاملات ويعود لقمته القياسية
سعر الدولار يواصل التراجع تحت الـ47 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يواصل التراجع تحت الـ47 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم
بسبب التجاعيد إلين لحود ترد على مهاجميها.. ماذا قالت؟
زووم

بسبب التجاعيد إلين لحود ترد على مهاجميها.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية