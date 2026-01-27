إعلان

الحكومة تنفي زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300%

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:41 م 27/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له، اليوم، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت أنه لم يتم إقرار أي زيادات بهذا الشأن، وأن رسوم التطهير ثابتة دون أن يطرأ عليها أي زيادة، وفقًا لما هو معمول به منذ العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي ٣٥٠ جنيهًا، وتكفي لتطهير مساحة تصل إلى ٤ أفدنة، بما يعادل نحو 88 جنيهًا للفدان الواحد، وذلك لمدة ٣ سنوات، أي بمتوسط سنوي يصل لحوالي ٢٩ جنيهًا للفدان.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

اقرأ أيضا:

أكثر من 3.5 مليار جنيه استثمارات.. مدبولي يشهد افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع- سكاي

الأرصاد: رياح قادمة من الصحراء تثير الرمال والأتربة بكافة الأنحاء

تديرها أجنبية تنتحل صفة طبيب.. "الصحة" تغلق عيادة جلدية بالقاهرة الجديدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء وزارة الزراعة تطهير الترع تطهير المصارف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"معقول؟ ده انتوا نادي القرن".. شبانة يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي
رياضة محلية

"معقول؟ ده انتوا نادي القرن".. شبانة يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي
أيوة قتلتهم.. كواليس محاكمة عامل ذبح أطفاله الثلاثة انتقامًا من زوجته بالمنيا
أخبار المحافظات

أيوة قتلتهم.. كواليس محاكمة عامل ذبح أطفاله الثلاثة انتقامًا من زوجته بالمنيا
"الأهلي رفض ينزل اللاعيبة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن إنصاف الفيفا لبيراميدز
رياضة محلية

"الأهلي رفض ينزل اللاعيبة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن إنصاف الفيفا لبيراميدز
بسبب التجاعيد إلين لحود ترد على مهاجميها.. ماذا قالت؟
زووم

بسبب التجاعيد إلين لحود ترد على مهاجميها.. ماذا قالت؟
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية