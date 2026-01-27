بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، لبحث تعظيم سبل التعاون في قطاع تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بنائبة الوزير في مستهل زيارتها للمحافظة مؤكداً أهمية حشد كافة الجهود للدفع للأمام في ملف السكان، و الذي يتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى دعم المحافظة لجهود كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية بهذا الملف

ومن المقرر أن يشهد المحافظ ونائب الوزير الاجتماع الإقليمي للسكان لمناقشة إنجازات الخطة العاجلة وتطبيقاتها، والتكليفات للجهات المختلفة بالمحافظة، و تحليل الموقف السكاني وعرض أنشطة الخطة خلال الفترة الماضية.