إعلان

محافظ بني سويف يبحث مع نائب وزير الصحة سبل التعاون في قطاع تنظيم الأسرة

كتب : حمدي سليمان

12:35 م 27/01/2026 تعديل في 12:35 م

جانب من زيارة نائب وزير الصحة لمحافظة بني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، لبحث تعظيم سبل التعاون في قطاع تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بنائبة الوزير في مستهل زيارتها للمحافظة مؤكداً أهمية حشد كافة الجهود للدفع للأمام في ملف السكان، و الذي يتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى دعم المحافظة لجهود كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية بهذا الملف

ومن المقرر أن يشهد المحافظ ونائب الوزير الاجتماع الإقليمي للسكان لمناقشة إنجازات الخطة العاجلة وتطبيقاتها، والتكليفات للجهات المختلفة بالمحافظة، و تحليل الموقف السكاني وعرض أنشطة الخطة خلال الفترة الماضية.

محافظ بني سويف يبحث مع نائب وزير الصحة سبل التعاون في قطاع تنظيم الأسرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف عبلة الألفي الزيادة السكانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلام عبري: إحباط هجوم لـ"داعش" على سفارة إسرائيل في أذربيجان
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: إحباط هجوم لـ"داعش" على سفارة إسرائيل في أذربيجان
حماس: الاحتلال نبش القبور خلال البحث عن جثمان آخر أسير بغزة
شئون عربية و دولية

حماس: الاحتلال نبش القبور خلال البحث عن جثمان آخر أسير بغزة

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
علاقات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
هل ورد أن ليلة النصف من شعبان يُستجاب فيها الدعاء؟.. الإفتاء توضح
أخبار

هل ورد أن ليلة النصف من شعبان يُستجاب فيها الدعاء؟.. الإفتاء توضح

انطلاق أعمال تجديد كوبري المحيط بمركز المنيا لتأمين حركة المرور -صور
أخبار المحافظات

انطلاق أعمال تجديد كوبري المحيط بمركز المنيا لتأمين حركة المرور -صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية