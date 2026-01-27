إعلان

جمارك نويبع تحبط تهريب 420 فرش حشيش داخل شاحنة متجهة للأردن

كتب : رضا السيد

01:30 م 27/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اللجنة
  • عرض 4 صورة
    كمية الحشيش
  • عرض 4 صورة
    المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء- رضا السيد:

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع بقطاع جمارك سيناء، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العقبة وجنوب سيناء، وقسم البحث الجنائى بميناء نويبع البحري، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 307 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الإدارة العامة لجمارك نويبع، وقسم البحث الجنائي، تفيد باعتزام أحد السائقين تهريب كمية مواد مخدرة داخل الشاحنة قيادته، حال مغادرتها من ميناء نويبع البحري إلى ميناء العقبة الأردني.

وبناء على توجيهات محمد لطفي، المدير العام بجمارك سيناء، جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة برئاسة حرم عبد المقصود، مدير إدارة جمرك الصادر، وتبين وجود 420 فرش لمخدر الحشيش مخبأة بطرق سرية يصعب الوصول إليها داخل كابينة السائق، فى هواية التكييف، وفلتر الهواء خلف الكابينة.

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 4 ملايين و50 ألف جنيه، بينما بلغ التعويض الجمركي المستحق 8 ملايين و100 ألف جنيه بواقع مثلي القيمة، طبقًا لأحكام القانون نظرًا لكون الأصناف محظور تداولها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم (1) لسنة 2026.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، و أحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جمارك نويبع جمارك سيناء فرش حشيش الأردن ميناء نويبع البحري مخدر الحشيش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلطنة عُمان: وفاة 3 سياح فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: وفاة 3 سياح فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات البرد لأكثر من أسبوعين؟
نصائح طبية

انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات البرد لأكثر من أسبوعين؟
منها حديث "قطع الآجال".. 7 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي
أخبار

منها حديث "قطع الآجال".. 7 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي
بسبب فستانها القصير.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"
زووم

بسبب فستانها القصير.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"
تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
زووم

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية