جمارك نويبع تحبط تهريب 420 فرش حشيش داخل شاحنة متجهة للأردن

جنوب سيناء- رضا السيد:

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع بقطاع جمارك سيناء، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العقبة وجنوب سيناء، وقسم البحث الجنائى بميناء نويبع البحري، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 307 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الإدارة العامة لجمارك نويبع، وقسم البحث الجنائي، تفيد باعتزام أحد السائقين تهريب كمية مواد مخدرة داخل الشاحنة قيادته، حال مغادرتها من ميناء نويبع البحري إلى ميناء العقبة الأردني.

وبناء على توجيهات محمد لطفي، المدير العام بجمارك سيناء، جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة برئاسة حرم عبد المقصود، مدير إدارة جمرك الصادر، وتبين وجود 420 فرش لمخدر الحشيش مخبأة بطرق سرية يصعب الوصول إليها داخل كابينة السائق، فى هواية التكييف، وفلتر الهواء خلف الكابينة.

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 4 ملايين و50 ألف جنيه، بينما بلغ التعويض الجمركي المستحق 8 ملايين و100 ألف جنيه بواقع مثلي القيمة، طبقًا لأحكام القانون نظرًا لكون الأصناف محظور تداولها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم (1) لسنة 2026.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، و أحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.