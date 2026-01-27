إعلان

بسبب فستانها القصير.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"

كتب : سهيلة أسامة

01:48 م 27/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نادية الجندي تتألق بفستان قصير_1
  • عرض 3 صورة
    نادية الجندي داخل سيارتها_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اسم الفنانة نادية الجندي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة لافتة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأسود، خطفت به أنظار جمهورها ومتابعيها.

ونشرت نادية الجندي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" ولاقت تفاعلًا واسعًا من محبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "القمر"، "نجمة الجماهير"، "إحنا هنكبر وإنتي لا"، "الله يطول في عمرك"، و"الملكة".

يُذكر أن الفنانة نادية الجندي حصلت مؤخرًا على تكريم خلال فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة، والذي أُقيم بالجزائر، بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.

وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض عام 2020، وشاركها بطولته عدد من النجوم.

اقرأ أيضًا:

جمعية نقاد السينما المصريين تعقد جلسة اختيار أفضل فيلم مصري وأجنبي لعام 2025

هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين رئيس أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

الفنانة نادية الجندي نادية الجندي تتصدر تريند جوجل نادية الجندي بفستان قصير إطلالة نادية الجندي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تفعل هذا أثناء الرشح.. مكون طبيعي قد يسبب تآكل الجيوب الأنفية
نصائح طبية

لا تفعل هذا أثناء الرشح.. مكون طبيعي قد يسبب تآكل الجيوب الأنفية
شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع أسامة فيصل
رياضة محلية

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع أسامة فيصل

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
زووم

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
منها حديث "قطع الآجال".. 7 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي
أخبار

منها حديث "قطع الآجال".. 7 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي
"الأهلي رفض ينزل اللاعيبة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن إنصاف الفيفا لبيراميدز
رياضة محلية

"الأهلي رفض ينزل اللاعيبة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن إنصاف الفيفا لبيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية