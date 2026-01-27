بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن

تصدر اسم الفنانة نادية الجندي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة لافتة ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأسود، خطفت به أنظار جمهورها ومتابعيها.

ونشرت نادية الجندي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" ولاقت تفاعلًا واسعًا من محبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "القمر"، "نجمة الجماهير"، "إحنا هنكبر وإنتي لا"، "الله يطول في عمرك"، و"الملكة".

يُذكر أن الفنانة نادية الجندي حصلت مؤخرًا على تكريم خلال فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة، والذي أُقيم بالجزائر، بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.

وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض عام 2020، وشاركها بطولته عدد من النجوم.

