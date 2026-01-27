إعلان

رئيس البرلمان يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام

كتب : نشأت علي

01:45 م 27/01/2026 تعديل في 01:45 م
    رئيس البرلمان يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام (1)
    رئيس البرلمان يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام (3)
    رئيس البرلمان يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام (2)

كتب - نشأت علي:

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب -اليوم- بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفداً رفيع المستوى من قيادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

جاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، متمنين لسيادته ولجميع أعضاء مجلس النواب التوفيق والسداد في أداء المهام التشريعية والرقابية المنوطة به، حيث أكد المهندس خالد عبد العزيز أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كافة الجهود لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بالزيارة وتقديره للتهنئة، مثمناً الدور المحوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إعلاء قيم المهنية الإعلامية وترسيخ مبادئ المسؤولية الوطنية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة لدعم العمل البرلماني ورفع وعي المواطنين بالقضايا الوطنية.

هشام بدوي مجلس النواب العاصمة الجديدة خالد عبد العزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عاصم الجزار

