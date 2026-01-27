إعلان

بدءاً من اليوم.. تعليم بني سويف تعلن نتائج الفصل الدراسي الأول بجميع المدارس

كتب : حمدي سليمان

01:19 م 27/01/2026 تعديل في 01:23 م

أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

وجهت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بسرعة الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، مع الإلتزام التام بتقديم أقصى درجات التيسير لأولياء الأمور والطلاب، واتخاذ جميع التدابير التنظيمية والاحترازية التي تضمن الانضباط الكامل داخل المدارس، وعدم حدوث أي تكدس أو زحام.

وأكدت أنه تقرر البدء فورًا في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية بدءا من اليوم الثلاثاء، والتي تشمل الصفوف الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الإبتدائي، وكذلك طلاب الصفوف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي.

وشددت وكيل الوزارة على تكليف مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة اليومية والميدانية لإعلان النتائج داخل المدارس، مع التأكيد على وضعها في أماكن واضحة وظاهرة، وحظر تسليم النتائج للعمال أو غير المختصين، وكذلك منع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى مقابل تسليم نتائج أو بيانات تقييم الطلاب، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حزم على أي مخالف.

