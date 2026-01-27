وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة طب أسرة الزهايرة بالسنبلاوين -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أجرى الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية للطب الوقائي مرورًا ميدانيًا على وحدة طب أسرة الزهايرة التابعة لإدارة السنبلاوين الصحية، يرافقه مشرف الوزارة الدكتور نادر ضيف، وذلك لمراجعة الاستعدادات النهائية لاعتماد «جهار».

وشمل المرور مراجعة استكمال ملفات الاعتماد، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوافر السولار اللازم لتشغيل المولدات، بالإضافة إلى مراجعة خطط مكافحة الحريق داخل الوحدة.

كما تم استكمال المرور على الصيدلية والاستقبال، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جاهزية الوحدة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل.

وفي السياق ذاته، تم استكمال تدريب العاملين على السياسات والإجراءات المعتمدة، بحضور الدكتور رامي السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية وفريقه، وبمشاركة الدكتورة شيماء حسانين عضو المكتب الفني، وذلك في إطار رفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية والاستعداد الكامل لمرحلة الاعتماد.