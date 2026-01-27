سعر الدولار يواصل التراجع تحت الـ47 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.