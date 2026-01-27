إعلام عبري: إحباط هجوم لـ"داعش" على سفارة إسرائيل في أذربيجان

مصراوي

كشف جهاز الأمن المحلي في أذربيجان، عن اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط للهجوم على سفارة إسرائيل في العاصمة باكو، وفق ما أفادت به القناة الـ12 العبرية.

واعتُقل الثلاثة المشتبه بهم، وهم مواطنون أذريون في العشرينات من أعمارهم، في منطقة مبنى السفارة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر زار المكان يوم أمس.

وأفادت المصادر، حسبما نشرت القناة الـ12 العبرية، أن أجهزة الأمن الأذربيجانية أحبطت هجومًا لتنظيم "داعش" على سفارة إسرائيل في باكو، حسبما نقلت القناة الـ12 اليوم (الثلاثاء). وأعلنت السلطات في أذربيجان أن محاولة تنفيذ الهجوم على سفارة أجنبية في العاصمة تم إحباطها، دون الإفصاح عن اسم السفارة في البيان الرسمي.

ووفق البيان، اعتُقل ثلاثة مواطنين أذريين في العشرينات من أعمارهم للاشتباه في أنهم عملوا بتوجيه من فرع "داعش" في أفغانستان المعروف باسم "داعش خراسان" (ISIS-K). وجرى اعتقالهم أثناء تواجدهم في المنطقة التي كان من المخطط تنفيذ الهجوم فيها.

وذكر بيان جهاز الأمن الوطني أن المشتبه بهم تواصلوا مع أعضاء آخرين في التنظيم، وحصلوا على أسلحة ووسائل قتالية، وخططوا لتنفيذ هجوم على سفارة لدولة أجنبية في المدينة. وجرى اعتقالهم أثناء اقترابهم من منطقة السفارة قبل عدة أشهر.

ووفق السلطات، كان الدافع وراء تحركاتهم "عداء ديني". ووجهت إليهم تهم التحضير لعمل إرهابي ضمن مجموعة منسقة باستخدام وسائل استُخدمت كأسلحة، وأصدر القضاء أمرًا بالاعتقال. وتستمر التحقيقات، وأعلنت السلطات أنها تتخذ إجراءات تحقيقية وتنفيذية إضافية ضمن الملف.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمس العاصمة باكو، والتقى بالرئيس الأذري إلهام علييف. وقد تم اعتقال الخلية قبل الزيارة الأخيرة.

ويُعرف تنظيم "داعش خراسان" بأنه مرتبط بالهجوم الدموي في قاعة كروكوس سيتي هول في موسكو في مارس 2024، والذي أسفر عن مقتل 145 شخصًا. وخلال السنوات الأخيرة، تم إحباط سلسلة من محاولات الهجوم المرتبطة بتنظيم "داعش" في مناطق مختلفة، بما في ذلك روسيا ووسط آسيا.

وفي أكتوبر الماضي، حكمت محكمة أذربيجانية بالسجن 13 عامًا على شخص مرتبط بتنظيم "داعش خراسان" بعد إدانته بالتخطيط لهجوم باستخدام زجاجة حارقة على كنيس في باكو في ديسمبر 2024.