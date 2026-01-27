بسبب التجاعيد إلين لحود ترد على مهاجميها.. ماذا قالت؟

كتب-مصطفى حمزة:

ردت الفنانة اللبنانية إلين لحود، على الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل، بدعوى تعمدها الظهور أصغر عمرا، وإخفاء تجاعيدها.

ونشرت إلين لحود، عبر قناتها الرسمية مقطع فيديو، للرد على مهاجميها، وقالت : "نزلت صور وبوستات عن مسرحية (البيت بيتك)، وأنا عاملة فيها لوك، وكنت أجريت مقابلة خلال أداء التمارين للمسرحية، ووقتها مع المجهود المبذول، كانت كريمات المكياج، بدأت تتكسر على وجهي، وفوجئت عبر صفحات مواقع التواصل، انتشار المقطع، وتعليقات عن وجود تجاعيد وإني أحاول الظهور صغيرة".

وتابعت: "وعملوا مقارنات بيني وبين فنانات أكبر في السن، وأنهم حافظوا على بشرتهم، ورغم أني كنت ناوية ما أرد، واستخف كثيرا من أصحاب العقول المريضة، لكن نحن في شغلنا بنشوف مشاهير عاملين عمليات تجميل، وحقنوا أبر، ونسمع تعليقات من نوعية (دي وشها جامد، ودي وشها بلاستيك، وبقوا كلهم يشبهون بعض)".

واختتمت إلين أقول لهؤلاء من أصحاب العقول المريضة، الله يشفيكم، يعني لو كنا على طبيعتنا، مش راضيينكم، ولو حد عمل عمليات، أو حقن أبر، مش عاجبكم، وبتهاجموا، وإنتم مستخبيين وراء أكونتات مزيفة، وعندكم فراغ، وعايزين تتسلوا".

يذكر أن الفنانة ألين لحود قامت مؤخرا ببطولة مسرحية بعنوان "أيام اللؤلؤ" عن سيرة حياة الفنانة الراحلة صباح.

وتنتمي إلين، إلى عائلة فنية ووالدتها هي الفنانة الراحلة سلوى القطريب، ووالدها هو المخرج والمنتج والملحن الراحل روميو لحود.

ألين لحود ترد