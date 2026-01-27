إعلان

انطلاق أعمال تجديد كوبري المحيط بمركز المنيا لتأمين حركة المرور -صور

كتب : جمال محمد

12:05 م 27/01/2026
    كوبري بني احمد
    تطوير كوبري بني أحمد
    تطوير كوبري بني احمد بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، عن البدء في أعمال تطوير كوبرى المحيط أمام المدرسة الإعدادية بقرية بني أحمد الغربية، وذلك عقب رصد وجود ثقب بالكوبري، مما يشكل خطورة على سلامة الأهالي وحركة المرور.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم مخاطبة الجهات المختصة، والتي أفادت بالموافقة على تجديد الكوبري وبدء أعمال التطوير اللازمة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

كما أكد أن الأعمال تأتي في إطار حرص محافظة المنيا والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، والعمل على تطوير المرافق الخدمية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة ويحقق الصالح العام.

ويُعد كوبرى المحيط من المنشآت الحيوية بقرية بني أحمد الغربية، إذ يربط بين شرق وغرب القرية، كما يخدم مجمع المدارس والمزارعين، ويسهم بشكل مباشر في تيسير حركة المواطنين وانتقال الطلاب والمعدات الزراعية.

قرية بني أحمد الغربية محافظة المنيا حركة المرور

