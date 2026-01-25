إعلان

بالورود والهدايا.. الشرطة تشارك المواطنين الاحتفال بعيدها ببني سويف

كتب : مصراوي

05:42 م 25/01/2026
بني سويف - حمدي سليمان:

قام جهاز الشرطة بمحافظة بني سويف بتوزيع الهدايا والورود على المواطنين، احتفالًا بعيد الشرطة، في لفتة إنسانية تعكس عمق العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وجاءت الفعالية برئاسة العميد محمد جنيدي، مدير إدارة المرور، الذي حرص على مشاركة المواطنين وتبادل التهاني معهم، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الشرطة يجسد قيم التضحية والانتماء، ويعكس الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة في خدمة الوطن والمواطنين.

وفي السياق، سادت حالة من البهجة بين المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة، متمنين دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها.

عيد الشرطة احتفال الشرطة

