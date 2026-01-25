إعلان

عيد الشرطة.. محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

كتب : حمدي سليمان

01:32 م 25/01/2026

جانب من احتفالات محافظة بني سويف بعيد الشرطة

بني سويف- حمدي سليمان:

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، يرافقه اللواء أسامة جمعة مدير الأمن، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة داخل معسكر قوات الأمن بأبو سليم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، حيث عُزف لحن سلام الشهيد وسط الموسيقى العسكرية، أعقبه قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن على مر العصور.

وعقب مراسم وضع الإكليل، صافح المحافظ قيادات أجهزة وإدارات المديرية، مقدماً التهنئة لهم بهذه المناسبة الوطنية، التي سطرت ملحمة من الصمود وأيقونة للتضحية جسدها رجال الشرطة أثناء تصديهم بكل بسالة وإقدام لقوات الاحتلال الغاشم دفاعاً عن العزة والكرامة، مثمناً الجهود الكبيرة والتضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة في بسط الأمن والأمان في ربوع مصر، وحفظ استقرار الوطن، بما يوفر المناخ الآمن والملائم لتحقيق التنمية.
يذكر أن عيد الشرطة يُحتفل به سنوياً تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية، التي استشهد خلالها 50 من رجال الشرطة المصرية الأبطال، إلى جانب عشرات المصابين، أثناء مواجهتهم لقوات الاحتلال الإنجليزي الغاشم في الخامس والعشرين من يناير عام 1952، بعدما رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية لعناصر الاحتلال البريطاني آنذاك.

جانب من احتفالات محافظة بني سويف بعيد الشرطة (2)

