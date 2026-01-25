جلسة عرفية انتهت بجثة محروقة.. كيف قتل ضحية الإسكندرية بزجاجة بنزين؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بقتل مواطن حرقًا بالبنزين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

ترجع وقائع القضية رقم 23085 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بتعدي المتهمين على مواطن بدائرة القسم.

ووفقًا لأوراق القضية، انعقدت جلسة عرفية يوم الواقعة بين أسرة المتهمين والمجني عليهم، وانتهت الجلسة وانفضت بعد أن أصدرت حكمها على المتهم الأول وآخرين بتقديم الاعتذار.

وعقب وصول المجني عليهما "م.م.م" و"م.أ.ع" أمام منزلهما فوجئا بقدوم مركبة توك توك يستقلها 3 متهمين وهم كل من "" أ.ش.ع" و"م.ح.أ" و"م.أ.م" بحوزتهم أسلحة بيضاء وبمجرد اقترابهم من المجني عليهما أضرموا النيران في زجاجة بنزين وألقوها عليهما.

أسفر الحادث عن إصابة المجني عليه الأول بحروق شديدة بمختلف أنحاء الجسم وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث خضع لعمليات طبية إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفي متأثرًا بإصابته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.