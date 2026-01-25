المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية كفر شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، مشهدًا إنسانيًا بالغ القسوة خلال تشييع جثامين أم وأطفالها الأربعة، بعدما دخل الأب إبراهيم عبد الرحمن في حالة انهيار وغضب شديدين، ورفض إنزال الجثامين أمام المقابر، مطالبًا بدفن ابنته الصغرى "مسك" أولًا.

وردد الأب المفجوع، الذي يعمل سائقًا ومقيم بالقرية، وسط جموع المشيعين: "محدش هيشيل عيالي غيري"، متمسكًا بحمل نعوش أطفاله بنفسه، في مشهد أبكى الأهالي وألقى بظلال من الصدمة والحزن على الجنازة.

ووصلت الجثامين إلى القرية في سيارتين، حيث أصر الأب على تقديم السيارة التي تحمل جثمان ابنته "مسك" على سيارة أشقائها الثلاثة، وهو ما استجاب له المشيعون احترامًا لحالته النفسية وتأثره الشديد، قبل أداء صلاة الجنازة وبدء مراسم الدفن.

وسادت حالة من الحزن العميق بين الأهالي، الذين شاركوا الأب لحظات الفقد القاسية، في جنازة وُصفت بأنها من أشد المواقف الإنسانية إيلامًا التي شهدتها القرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مصرع الأم وأطفالها الأربعة اختناقًا، إثر تسرب غاز داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثامين أم و4 أبناء داخل شقتهم، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الوفاة نتجت عن تسرب غاز، وتقرر التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وجاءت أسماء الضحايا: شيماء صادق، 31 سنة، وأبناؤها محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن.

