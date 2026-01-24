الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الكلية شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا في مجالات التعليم والتدريب، من خلال تحديث المناهج، وتطوير المعامل والورش والمحاكيات، وتنوع برامج التدريب المتخصص.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم السبت، باتمام الدراسات الأساسية البحرية لطلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا "الدفعة 104".

وأشار السايح، إلى أن الكلية دور فاعل في خدمة المجتمع، ودعم البحث العلمي، وتطوير البحوث والدراسات العلمية التطبيقية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية.

وأضاف أن الكلية حاضرة بقوة على الخريطة الدولية من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى المؤسسات التعليمية البحرية العالمية الرائدة، ومنها على جامعة Emden Leer البحرية بألمانيا وجامعة Plymouth بالمملكة المتحدة وجامعة Pisa بإيطاليا وغيرها.

وأوضح أن هذه الشراكات أثمرت عن برامج تعليمية مشتركة ومنح شهادات ودرجات علمية مزدوجة في تخصصات الملاحة والهندسة البحرية، مما يعزز من القيمة العلمية والمهنية للطلاب.

وأكد عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا على تطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب والحفاظ على مستوى تعليمي وتدريبي راقي، يواكب متطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO، ويلبي احتياجات سوق العمل البحري محليا وإقليميًا ودوليًا، يضمن لخريجيها الحصول على فرص مميزة في مجال العمل البحري.

ولفت إلى أن الكلية تميزت بتوفير التدريب العملي لطلابها على متن سفينة التدريب عايدة 4 وعلى مختلف طرازات السفن التجارية، من خلال التدريب البحري الموجه والمخطط، معتمدة في ذلك على شبكة قوية من العلاقات الوطيدة مع كبرى الشركات الملاحية والكيانات المختلفة بصناعة النقل البحري.

حضر الحفل كل من الدكتور نبيل محمد، وزير التعليم العالي والبحث بدولة جيبوتي، اللواء أ.ح ياسر عبد المعز الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والسفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، والسفير عبد الله بن ناصر الداوود، قنصل عام السعودية بالإسكندرية، وياسمينة إبراهيم، قنصل عام ليبيا بالإسكندرية.

كما حضر الحفل كل من الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، واللواء بحري حسن عبدالقادر فلاح، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لناقلات البترول، والدكتور جما محمد، رئيس جامعة جيبوتي.