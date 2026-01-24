الشرقية- ياسمين عزت :

تكثف فرق الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، جهود البحث عن جثة شابة عشرينية تدعى "آية" لقيت مصرعها غرقا في مياه بحر أبو الأخضر المار من عزبة الباشا التابعة لمركز منيا القمح لليوم الثالث على التوالي.

وفي مشهد إنساني يملؤه الحزن والرجاء، اصطفت نساء القرية على الشاطئ في انتظار خروج الجثمان، يفترشن ضفاف بحر 'أبو الأخضر' لليوم الثالث على التوالي؛ لم يمنعهن برد الشتاء القارس ولا ظلام الليل من البقاء في مواجهة المياه، بانتظار 'آية' عروس منيا القمح التي غيبها الموت غرقاً.

ومع استمرار عمليات البحث، جدد أهالي عزبة الباشا مناشداتهم لفرق الإنقاذ النهري بتكثيف الجهود، ووجهوا نداءً عاجلاً لغواصي الخير والمتطوعين للمشاركة في انتشال الجثة، مؤكدين أنهم هجروا منازلهم وباتوا يبيتون ليلهم على الشاطئ، آملين في نظرة وداع أخيرة تبرد نيران قلوبهم وتسمح بدفن ابنتهم في مثواها الأخير.

كان مركز شرطة منيا القمح، تلقى إخطارا يفيد إبلاغ الأهالي عن مصرع فتاة غرقا في مياه بحر أبو الأخضر بعزبة الباشا، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة الشابة أية سند 19 عام.

وأفاد بعض أهالي العزبة بأن الشابة كانت رفقة زوجة عمها وخطيبها الذي تمت خطبتها عليه قبل عشرين يوم، وأنها سقطت في المياه وحاول خطيبها إنقاذها بالقفز خلفها في المياه الا أنه لم يتمكن من انتشالها وكاد أن يغرق هو الآخر.

من جانبهم رأى بعض الأهالي المشهد فقفزوا لإنقاذ الشاب بينما سجل موج المياه جثة الفتاة إلى وجهة لا يعلمها الأهالي ولم يتم العثور عليها.

تحرر المحضر القانوني اللازم بمركز شرطة منيا القمح، فيما دفعت الحماية المدنية بفرق الإنقاذ النهري لانتشال جثة الفتاة منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث وظلت الفرق تواصل البحث حتى اليوم الثالث من بعد حدوث الواقعة.