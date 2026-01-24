جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنح طور سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً، بحق كل من مدير مركز شباب الساحل ومسؤول الملاعب بالمركز؛ وذلك لإدانتهم بالإهمال الذي تسبب في وفاة طفل إثر سقوط عارضة المرمى عليه أثناء اللعب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البحيري، وبحضور عبد الناصر محمد، وكيل النيابة، وعبد المحسن أحمد، سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 مايو 2025، حينما تلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطاراً بسقوط عارضة مرمى بمركز شباب الساحل على رأس الطفل سيف محمود خميس الشرقاوي (14 عاماً).

انتقلت القيادات الأمنية إلى المستشفى، إلا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته بكسور في الجمجمة ونزيف حاد، رغم محاولات إسعافه.

ووجهت والدة الضحية، السيدة ميرفت حسن، اتهامات مباشرة للمسؤولين بالإهمال الجسيم، مؤكدة أن ابنها تُرك قرابة نصف ساعة تحت العارضة دون مغيث حتى وصول سيارة الإسعاف، وسط غياب تام لمسؤولي المركز.

وأوضحت أن سيف ذهب للعب مع أصدقائه عقب انتهائه من أحد الدروس الخصوصية، ليعود إليها جثة هامدة في "سيارة نقل موتى" إلى مسقط رأسهم بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، ليدفن بجوار جده وجدته.

باشرت نيابة طور سيناء التحقيقات في القضية التي حملت رقم 3709 لسنة 2025 جنح الطور، وأمرت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الملعب.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ، والتي ضمت مهندسين ومفتشين من مديرية الشباب والرياضة والحوكمة، عن مفاجآت صادمة؛ حيث أكد التقرير أن الملعب غير صالح وغير مؤهل لممارسة الأنشطة الرياضية، ويعاني من تهالك السلك المحيط به وغياب الإشراف الأمني.

كما أثبتت المعاينة وجود عارضات متهالكة وغير مثبتة تمثل خطراً داهماً على حياة المترددين، مع انعدام وجود أي لافتات تحذيرية أو وسائل تأمين تمنع دخول الجمهور للملعب غير الجاهز.

وعلى خلفية الحادث، كان محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أصدر قراراً في 19 مايو الماضي بإيقاف المتهمين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، قبل أن تحيلهم النيابة العامة للمحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم بحبسهم.