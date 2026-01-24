أسوان تعلن فتح ترخيص 5 سيارات سيرفيس لتخفيف معاناة المواطنين

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته بفتح باب الترخيص لعدد 5 سيارات سيرفيس للعمل على خط السير (كوم أمبو / جبل الزلط).

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين المقيمين بهذه المنطقة، وتسهيل حركة التنقل اليومية لهم.

وأكد محافظ أسوان أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المحافظة الهادفة إلى تحسين منظومة النقل الجماعي، وتوفير سيارات السيرفيس على الطرق الرئيسية، بما يسهم في تقليل المشقة عن المواطنين بمختلف المناطق السكنية.

ومن جانبها، قالت نسمة ناجح، مديرة إدارة المواقف، إنه تم فتح باب التقدم للعمل على خط سير كوم أمبو / جبل الزلط اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع واحد، موضحة أنه في حال زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب سيتم إجراء قرعة علنية، لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأضافت مديرة إدارة المواقف أن الراغبين في الحصول على خط السير الجديد يتعين عليهم التقدم بطلب رسمي مرفق بالأوراق والمستندات الخاصة بالسيارة إلى إدارة المواقف بالمحافظة، من خلال إدارة خدمة المواطنين، لإدراجهم ضمن قائمة المتقدمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.