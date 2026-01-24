القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في هدوء الساعات الأولى من الصباح، تحولت شقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة إلى مسرح فاجعة إنسانية، بعدما عُثر على أم وأطفالها الأربعة جثثًا هامدة داخل منزلهم، إثر تسرب الغاز الذي أنهى حياتهم بصمت.

داخل الحمام، كانت الأم تقضي لحظاتها الأخيرة، دون أن تدري أن الغاز المتسرب سيخطف أنفاسها، فيما امتد الغاز إلى غرف الشقة حيث كان الأطفال الأربعة نائمين في أسرّتهم، ليلقوا المصير ذاته دون مقاومة أو استغاثة.

في ذلك اليوم، كان الأب، الذي يعمل سائقًا، خارج المنزل متوجهًا إلى محافظة الإسكندرية بحثًا عن الرزق، غير مدرك أن غيابه سيتزامن مع واحدة من أقسى لحظات حياته.

المنزل الذي تقيم فيه الأسرة كان يضم عددًا من أفراد العائلة، وحين طال غياب الحركة داخل الشقة، أثار الأمر القلق. بدأت محاولات متكررة لفتح الباب دون رد، قبل أن يُكسر ليتم الكشف عن الحقيقة القاسية، وسط ذهول الجميع.

تلقّت الأجهزة المعنية بلاغًا عاجلًا، وتحركت سيارات الإسعاف على الفور، حيث دفع مرفق إسعاف القليوبية بثلاث سيارات لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة بدقة.

وبالتزامن، انتقلت النيابة العامة وفريق من المعمل الجنائي إلى موقع الحادث لمعاينة الشقة ورفع آثار الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى تحرير محضر رسمي وبدأت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات تسرب الغاز.

وضمت قائمة الضحايا الأم شيماء صادق، 31 عامًا، وأطفالها الأربعة: محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن، حيث تم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.

