إعلان

بحضور محافظ القليوبية.. تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببنها

كتب : مصراوي

09:08 م 23/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببنها
  • عرض 7 صورة
    تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببنها
  • عرض 7 صورة
    تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببنها
  • عرض 7 صورة
    تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببنها (5)
  • عرض 7 صورة
    تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببنها
  • عرض 7 صورة
    تنصيب القس رفيق دويب راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببنها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مراسم احتفالية تنصيب القس رفيق دويب راعياً للكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها، وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في ظاهرة وطنية تعكس عمق الروابط الإنسانية وأواصر المحبة التي تجمع نسيج الشعب المصري الواحد.

شارك في الحضور من جانب المحافظة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين المسيحي.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن شكره وامتنانه للمهندس أيمن عطية والوفد المرافق له على مشاركتهم الغالية، مؤكداً أن حضور القيادات التنفيذية يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بكافة أبنائها، ويعزز من قيم المواطنة والعمل المشترك من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، قدم المهندس أيمن عطية خالص التهنئة والتقدير للقس رفيق دويب بمناسبة تنصيبه وتجديد الثقة به راعياً للكنيسة الإنجيلية ببنها، مشيداً بدوره المجتمعي والروحاني، ومتمنياً له التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية لنشر قيم التسامح والمحبة، والمساهمة في رفعة شأن الوطن، مؤكداً في حديثه على صلابة الوحدة الوطنية في مصر قائلاً: إن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه هم نسيج واحد لا يمكن النيل منه.

وأضاف المحافظ، أننا اليوم نؤكد للعالم أجمع أن المواطنة هي الأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيسة الإنجيلية ببنها أيمن عطية القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة صور مشتريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.. مصدر يوضح لمصراوي
رياضة محلية

حقيقة صور مشتريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.. مصدر يوضح لمصراوي
"أنقذوا أبنائكم بالقرآن".. خطيب الأزهر يحذر من الألعاب الإلكترونية
أخبار مصر

"أنقذوا أبنائكم بالقرآن".. خطيب الأزهر يحذر من الألعاب الإلكترونية
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد
اقتصاد

رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد
بعد تهديدات ترامب.. الخزانة الأمريكية تصعّد الضغط على إيران بعقوبات جديدة
شئون عربية و دولية

بعد تهديدات ترامب.. الخزانة الأمريكية تصعّد الضغط على إيران بعقوبات جديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟