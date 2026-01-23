القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مراسم احتفالية تنصيب القس رفيق دويب راعياً للكنيسة الإنجيلية بمدينة بنها، وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في ظاهرة وطنية تعكس عمق الروابط الإنسانية وأواصر المحبة التي تجمع نسيج الشعب المصري الواحد.

شارك في الحضور من جانب المحافظة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين المسيحي.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن شكره وامتنانه للمهندس أيمن عطية والوفد المرافق له على مشاركتهم الغالية، مؤكداً أن حضور القيادات التنفيذية يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بكافة أبنائها، ويعزز من قيم المواطنة والعمل المشترك من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، قدم المهندس أيمن عطية خالص التهنئة والتقدير للقس رفيق دويب بمناسبة تنصيبه وتجديد الثقة به راعياً للكنيسة الإنجيلية ببنها، مشيداً بدوره المجتمعي والروحاني، ومتمنياً له التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية لنشر قيم التسامح والمحبة، والمساهمة في رفعة شأن الوطن، مؤكداً في حديثه على صلابة الوحدة الوطنية في مصر قائلاً: إن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه هم نسيج واحد لا يمكن النيل منه.

وأضاف المحافظ، أننا اليوم نؤكد للعالم أجمع أن المواطنة هي الأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.