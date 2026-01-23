طرقات لم تجب.. الجيران يروون لحظة كسر الباب واكتشاف وفاة الأم وأطفالها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف عدد من جيران أسرة شبرا الخيمة التي لقيت فيها أم وأربعة من أطفالها مصرعهم نتيجة تسرب الغاز في شقتهم، تفاصيل الواقعة المأساوية.

وأوضح الجيران، أن الأم كانت داخل الحمام وقت وقوع الحادث، حيث حدث تسرب للغاز ما أدى لاختناقها وموتها، بينما توفي الأطفال الأربعة في غرفهم أثناء نومهم نتيجة استنشاق الغاز.

وأشار الجيران إلى أن الأب، الذي يعمل سائقًا، كان خارج المنزل يوم الحادث في الإسكندرية لأداء مهام عمله، ولم يكن متواجدًا وقت وقوع الحادث.

وأضاف الجيران أن الأسرة كانت تقيم في منزل عائلة مع أعمامهم، وأن أحد أفراد الأسرة، عند اكتشاف تأخر الأم والأطفال، ظل يطرق على الباب دون استجابة، ما اضطر العم لكسر الباب ليجد الجثامين ويشهد الفاجعة.

وفي وقت سابق، كان مرفق هيئة الإسعاف فرع القليوبية دفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الأم والأطفال لمشرحة مستشفى قليوب العام، تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة.

كما انتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة ملابسات تسرب الغاز.

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: الأم شيماء صادق، 31 سنة، والأبناء محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن، وتم التحفظ على الجثامين لحين حضور فريق من النيابة العامة.

