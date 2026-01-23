إزالة 522 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إزالة 522 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 123 حالة على أراضي أملاك الدولة، و399 حالة على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق التام بين جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة في مراكز المحافظة، ووفق البرنامج الزمني الذي أُعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأضاف المحافظ أن الموجة الحالية لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية؛ حيث بدأت المرحلة الأولى في 10 يناير الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، وتختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس.