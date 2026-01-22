تجديد حبس المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بالمنوفية 15 يومًا -صور

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهد مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، توقيع عقد مشروع "نايل فيرو ألويز - Nile Ferro Alloys LLC" للسبائك المعدنية، التابع لمجموعة "Jai Dadi" الهندية.

يقام المشروع على مساحة 80 ألف متر مربع بمنطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية (سيناء)، بحجم استثمارات يصل إلى 16 مليون دولار (نحو 757.25 مليون جنيه)، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة.

وتتنوع أنشطة المشروع لتشمل إنتاج حديد "السيليكو منجنيز"، وتصنيع منتجات الحديد الوسيطة من الخردة، وتكسير ومعالجة سبائك الحديد؛ وهي منتجات حيوية تدخل في صناعات البنية التحتية، والصناعات الهندسية الثقيلة، وتصنيع مكونات السكك الحديدية. وقع العقد كل من السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، والسيد سوباش كومار كيديا، رئيس مجموعة "Jai Dadi" الهندية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح وليد جمال الدين أن الهيئة تواصل جهودها الترويجية لوضع سيناء على خارطة الاستثمار العالمي عبر مشروعات صناعية ولوجستية متكاملة.

وأوضح أن هذه الجهود تكللت بتأسيس أول تجمع صناعي متخصص في صناعات السبائك الحديدية ومواد البناء بشرق الإسماعيلية، حيث يعد المشروع الهندي الجديد هو الرابع في هذه المنطقة الواعدة، ليرتفع إجمالي الاستثمارات بالمنطقة إلى 59 مليون دولار، توفر مجتمعة نحو 1000 فرصة عمل.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن جاهزية البنية التحتية والمرافق التي أنشأتها الدولة، مكنت الهيئة من أدواتها الاقتصادية، وجعلتها وجهة الاستثمار العالمية المفضلة.

وأكد أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، مدعوماً باتفاقيات التجارة الحرة والموقع الجغرافي الفريد، يمثل حلقة وصل مثالية بين الأسواق العالمية ومناطق التصنيع.

واختتم جمال الدين بالإشارة إلى أن الهيئة لا تستهدف فقط جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا، بل تسعى لخلق مجتمعات عمرانية وصناعية مستدامة، تضم مرافق سكنية، ومراكز تدريب وتأهيل للعمالة، ومؤسسات تعليمية ورعاية صحية متطورة.