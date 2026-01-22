بني سويف-حمدي سليمان:

أنقذ طاقم بفرع هيئة الإسعاف ببني سويف، سيدة حامل فاجأتها آلام الولادة، أثناء تواجدها داخل سيارة الإسعاف في طريقها إلى المستشفى الجامعي.

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف، تلقت إخطاراً بوجود سيدة في حالة وضع فجرى التوجيه بسرعة نقل السيدة إلى أقرب مستشفى وأثناء نقلها فى الطريق فاجأتها آلام الولادة، فقام طاقم الإسعاف المكون من "أحمد شعبان"، و "رجب شعبان" بمساعدتها، بإجراء عملية الولادة داخل السيارة، وعقب الإطمئنان علي الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما وإنقاذ حياة الطفل، جرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لمتابعة الحالة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور هاني همام، رئيس فرع مرفق هيئة الإسعاف بالمحافظة، بجهود طاقم الإسعاف، مؤكدًا أن ما حدث يعكس مستوى الجاهزية والتدريب العالي لأطقم الإسعاف، وقدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة بكل كفاءة وسرعة.

وأضاف أن المرفق لا يدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تمثل نموذجًا مشرفًا للدور الإنساني والمهني الذي يقوم به رجال الإسعاف على مدار الساعة.