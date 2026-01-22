إعلان

خلية نحل في "مياه سوهاج".. صيانة 42 محطة "نقالي" والانتهاء 31 يناير

كتب : عمار عبدالواحد

01:08 م 22/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صيانة 42 محطة نقالي (1)
  • عرض 10 صورة
    صيانة 42 محطة نقالي (4)
  • عرض 10 صورة
    صيانة 42 محطة نقالي (3)
  • عرض 10 صورة
    صيانة 42 محطة نقالي (5)
  • عرض 10 صورة
    صيانة 42 محطة نقالي (6)
  • عرض 10 صورة
    صيانة 42 محطة نقالي (7)
  • عرض 10 صورة
    صيانة 42 محطة نقالي (8)
  • عرض 10 صورة
    صيانة 42 محطة نقالي (10)
  • عرض 10 صورة
    صيانة 42 محطة نقالي (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أعمال الإحلال والتجديد بعدد من محطات مياه الشرب النقالى، التي توقفت مؤقتًا عن العمل نتيجة انخفاض مناسيب المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية، والمقرر استمرارها حتى 31 يناير الجاري، مؤكدًا انتظام تقديم الخدمة للمواطنين دون أي تأثير سلبي.

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج أن أعمال الإحلال والتجديد تنفذ ذاتيًا بواسطة فرق الشركة الفنية، مشيرًا إلى توفير جميع المهمات والأدوات اللازمة، وأنه جاري تنفيذ أعمال تغيير الوسط الترشيحي، وصيانة المحابس، ولوحات ومحولات الكهرباء، إلى جانب صيانة المواتير والمعدات، وتأمين منظومات الكلور، فضلًا عن تنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات.

من جانبه أكد المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التشغيل والصيانة أن عدد المحطات الجاري تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بها يبلغ 42 محطة مياه، لافتًا إلى أنه تم تشغيل محطات المياه الارتوازية كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع، بما يضمن استمرارية الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

وأشار إلى أن مراكز طما وطهطا والمراغة وساقلتة والبلينا لم تتأثر بفترة السدة الشتوية، لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وصغرى، كما أن جميع محطات المياه السطحية الكبرى الواقعة مباشرة على نهر النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

جدير بالذكر أنه أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مسابقة بين جميع المحطات الجاري تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بها، لاختيار أفضل المحطات من الناحيتين الفنية والجمالية، وذلك بهدف خلق روح المنافسة الإيجابية بين العاملين، وتشجيع التميز والارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار شركة مياه الشرب بسوهاج خلية نحل في مياه سوهاج صيانة 42 محطة نقالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
زووم

خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي
أخبار السيارات

تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي
اتحاد المصريين بالسعودية يطالب الحكومة بمراجعة "إنهاء إعفاء الهاتف الشخصي"
شئون عربية و دولية

اتحاد المصريين بالسعودية يطالب الحكومة بمراجعة "إنهاء إعفاء الهاتف الشخصي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر