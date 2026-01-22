خلية نحل في "مياه سوهاج".. صيانة 42 محطة "نقالي" والانتهاء 31 يناير

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أعمال الإحلال والتجديد بعدد من محطات مياه الشرب النقالى، التي توقفت مؤقتًا عن العمل نتيجة انخفاض مناسيب المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية، والمقرر استمرارها حتى 31 يناير الجاري، مؤكدًا انتظام تقديم الخدمة للمواطنين دون أي تأثير سلبي.

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج أن أعمال الإحلال والتجديد تنفذ ذاتيًا بواسطة فرق الشركة الفنية، مشيرًا إلى توفير جميع المهمات والأدوات اللازمة، وأنه جاري تنفيذ أعمال تغيير الوسط الترشيحي، وصيانة المحابس، ولوحات ومحولات الكهرباء، إلى جانب صيانة المواتير والمعدات، وتأمين منظومات الكلور، فضلًا عن تنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات.

من جانبه أكد المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التشغيل والصيانة أن عدد المحطات الجاري تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بها يبلغ 42 محطة مياه، لافتًا إلى أنه تم تشغيل محطات المياه الارتوازية كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع، بما يضمن استمرارية الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

وأشار إلى أن مراكز طما وطهطا والمراغة وساقلتة والبلينا لم تتأثر بفترة السدة الشتوية، لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وصغرى، كما أن جميع محطات المياه السطحية الكبرى الواقعة مباشرة على نهر النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

جدير بالذكر أنه أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مسابقة بين جميع المحطات الجاري تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بها، لاختيار أفضل المحطات من الناحيتين الفنية والجمالية، وذلك بهدف خلق روح المنافسة الإيجابية بين العاملين، وتشجيع التميز والارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.