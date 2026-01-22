إعلان

قبل وصولها للمحاكم.. "عمل الأقصر" تنهي نزاعات 9 عمال وتسترد مستحقاتهم ودياً

كتب : محمد محروس

12:35 م 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تسوية شكاوى عمالية في الأقصر
  • عرض 3 صورة
    فريق مديرية العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

تمكن فريق مكتب علاقات العمل بالأقصر من اتخاذ إجراءات التسوية الودية لعدد من الشكاوى العمالية المقدمة من تسعة عمال، تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم المالية لدى بعض شركات القطاع الخاص، وذلك دون اللجوء إلى ساحات القضاء.

وأسفرت الجلسات الودية التي عقدتها المديرية مع مسؤولي الشركات المعنية عن التوصل إلى حلول مرضية، تم خلالها استرداد كامل حقوق ومستحقات العمال، بما يعكس فاعلية آليات التسوية الودية في حل النزاعات العمالية بشكل سريع وعادل.

وأوضح محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن التسوية الودية تعد آلية رسمية لحل النزاعات العمالية خارج المحاكم، من خلال التفاوض والوساطة، وتتم تحت إشراف مديرية العمل، وبحضور العامل الشاكي، وممثل صاحب العمل أو إدارة الموارد البشرية، وممثل النقابة العمالية المختصة، وممثل منظمات أصحاب الأعمال.

وأضاف أن العامل يتقدم بشكواه إلى مكتب علاقات العمل المختص، سواء كانت تتعلق بفصل تعسفي أو المطالبة بالمستحقات المالية، حيث يقوم المختصون بمحاولة التوفيق بين الطرفين وتقريب وجهات النظر. وفي حال التوصل لاتفاق، يتم تحرير محضر تسوية ودية يُوقع من الطرفين ويُنفذ فورًا، أما في حالة عدم الاتفاق، تُحال الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة.

وأكد محمود باسل أن التسوية الودية تمثل الخيار الأفضل في العديد من النزاعات، لما توفره من وقت وجهد ونفقات مقارنة بالتقاضي، فضلًا عن كونها تتيح حلولًا توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف، وتتمتع بقوة قانونية ملزمة، إلى جانب كونها إحدى الخدمات المجانية التي تقدمها مديرية العمل للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكتب علاقات العمل بالأقصر الشكاوى العمالية بالأقصر الأقصر تنهي نزاعات 9 عمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
أخبار المحافظات

خناقة أمام ثلاجة الموتى.. أم أطفال حريق المنصورة تمنع والدهم من وداعهم
أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها
زووم

"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر