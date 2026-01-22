الأقصر - محمد محروس:

تمكن فريق مكتب علاقات العمل بالأقصر من اتخاذ إجراءات التسوية الودية لعدد من الشكاوى العمالية المقدمة من تسعة عمال، تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم المالية لدى بعض شركات القطاع الخاص، وذلك دون اللجوء إلى ساحات القضاء.

وأسفرت الجلسات الودية التي عقدتها المديرية مع مسؤولي الشركات المعنية عن التوصل إلى حلول مرضية، تم خلالها استرداد كامل حقوق ومستحقات العمال، بما يعكس فاعلية آليات التسوية الودية في حل النزاعات العمالية بشكل سريع وعادل.

وأوضح محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن التسوية الودية تعد آلية رسمية لحل النزاعات العمالية خارج المحاكم، من خلال التفاوض والوساطة، وتتم تحت إشراف مديرية العمل، وبحضور العامل الشاكي، وممثل صاحب العمل أو إدارة الموارد البشرية، وممثل النقابة العمالية المختصة، وممثل منظمات أصحاب الأعمال.

وأضاف أن العامل يتقدم بشكواه إلى مكتب علاقات العمل المختص، سواء كانت تتعلق بفصل تعسفي أو المطالبة بالمستحقات المالية، حيث يقوم المختصون بمحاولة التوفيق بين الطرفين وتقريب وجهات النظر. وفي حال التوصل لاتفاق، يتم تحرير محضر تسوية ودية يُوقع من الطرفين ويُنفذ فورًا، أما في حالة عدم الاتفاق، تُحال الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة.

وأكد محمود باسل أن التسوية الودية تمثل الخيار الأفضل في العديد من النزاعات، لما توفره من وقت وجهد ونفقات مقارنة بالتقاضي، فضلًا عن كونها تتيح حلولًا توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف، وتتمتع بقوة قانونية ملزمة، إلى جانب كونها إحدى الخدمات المجانية التي تقدمها مديرية العمل للمواطنين.