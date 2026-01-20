إعلان

غياب 96 طالباً عن امتحانات الإعدادية بجنوب سيناء.. وغرفة العمليات تتابع الشكاوى

كتب : رضا السيد

12:31 م 20/01/2026 تعديل في 12:33 م
جنوب سيناء - رضا السيد:

وجه عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، بتوفير أقصى درجات الهدوء والراحة داخل اللجان لطلاب الشهادة الإعدادية، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا للطلاب والملاحظين داخل اللجان، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، داخل لجان مدرسة النصر للتعليم الأساسي، ومدرسة العبور الإعدادية بالعاصمة طور سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة، أن جميع اللجان توفير للطلاب المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتشديد على ضرورة التزام الطلاب والملاحظين، وكافة العاملين بلجنة الامتحان بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات اليوم في مادة العلوم خلال الفترة الأولى، ومادة الهندسة في الفترة الثانية.

على جانب آخر، أعلنت غرفة العمليات، أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات اليوم 3546 طالبا وطالبة، وتغيب 96 طالبا وطالبة، مشيرة إلى أنها تتلقى أي شكاوى من امتحانات اليوم .

جدير بالذكر، أن تعليم جنوب سيناء أعلن جاهزية 50 لجنة لاستقبال 3681 طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بينهم 11 لجنة بمدينة الطور، بينما يوجد بمدن شرم الشيخ وكاترين ونويبع 5 لجان بكل منهم، وفى مدينة أبو رديس 4 لجان، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.

ومن المقرر أن يؤدى الطلاب الامتحانات غدا الأربعاء، في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

