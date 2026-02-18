إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد الخطيب:

09:29 ص 18/02/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4353 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5597 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6530 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7462 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 232068 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 373100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 4927 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

