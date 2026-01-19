صرف التعويضات لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، استمرار صرف التعويضات المالية المستحقة لأسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية السابقة، والمستفيدين الذين لم يتم صرف التعويض لهم حتى الآن.

ووفق بيان صادر عن المحافظة، تشمل الفئات المستحقة أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية، إضافة إلى المستفيدين الذين لم يُصرف لهم التعويض المادي من قبل.

وأضاف البيان أن المستندات المطلوبة لصرف التعويض تشمل:

- نموذج 51 إصابة أو استشهاد.

- صورة بطاقة وشهادة وفاة المستفيد من الشهيد.

- إعلام وراثة للشهيد أو المصاب المتوفى.

- خطاب معتمد موضح به رقم الحساب البنكي (IBAN).

ودعت المحافظة المستحقين إلى التوجه إلى مكتب المستشار العسكري بمحافظة الإسكندرية بالمستندات المطلوبة لاستكمال الملفات الخاصة بصرف التعويضات في أقرب وقت ممكن.