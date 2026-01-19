طلاب طب الأقصر في مهمة إنسانية لدعم أطفال السرطان في الصعيد

أطلق طلاب كلية الطب بجامعة الأقصر مبادرة «معًا ضد الأورام»، لدعم الأطفال مرضى السرطان في صعيد مصر، وذلك خلال زيارتهم إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بهدف تقديم الدعم المعنوي ومساندة الأطفال المرضى خلال رحلتهم العلاجية.

وتجول طلاب كلية الطب داخل أقسام المستشفى، واطلعوا على أحدث ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في مجال تشخيص وعلاج الأورام، والتقنيات الطبية المتطورة المستخدمة في تقديم الخدمة العلاجية المجانية لمرضى السرطان، إلى جانب التعرف على الدور التوعوي المهم الذي تقوم به المستشفى في نشر ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري، لما له من دور كبير في رفع نسب الشفاء وتقليل معدلات الإصابة.

وحرص طلاب المبادرة على قضاء وقت مع الأطفال المرضى، وتقديم الهدايا وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، مؤكدين أن المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمانهم بدور الطبيب الإنساني قبل المهني، وحرصهم على المشاركة المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة في مجال علاج الأورام والبحوث الطبية، وهو ما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام في صعيد مصر، في ظل الدعم المتواصل الذي يحظى به ملف الرعاية الصحية من مختلف فئات المجتمع.

ورحب فؤاد بزيارة طلاب كلية الطب بجامعة الأقصر، مشيدًا بحرصهم على دعم الأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى، ومثمنًا دور المؤسسات التعليمية والشباب الجامعي في دعم المنظومة الصحية والمشاركة الفعالة في مواجهة مرض السرطان ورفع نسب الشفاء.