إعلان

طلاب طب الأقصر في مهمة إنسانية لدعم أطفال السرطان في الصعيد

كتب : محمد محروس

01:23 م 19/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طلاب طب الأقصر ٢
  • عرض 4 صورة
    طلاب كلية الطب
  • عرض 4 صورة
    طلاب طب الأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق طلاب كلية الطب بجامعة الأقصر مبادرة «معًا ضد الأورام»، لدعم الأطفال مرضى السرطان في صعيد مصر، وذلك خلال زيارتهم إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بهدف تقديم الدعم المعنوي ومساندة الأطفال المرضى خلال رحلتهم العلاجية.

وتجول طلاب كلية الطب داخل أقسام المستشفى، واطلعوا على أحدث ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في مجال تشخيص وعلاج الأورام، والتقنيات الطبية المتطورة المستخدمة في تقديم الخدمة العلاجية المجانية لمرضى السرطان، إلى جانب التعرف على الدور التوعوي المهم الذي تقوم به المستشفى في نشر ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري، لما له من دور كبير في رفع نسب الشفاء وتقليل معدلات الإصابة.

وحرص طلاب المبادرة على قضاء وقت مع الأطفال المرضى، وتقديم الهدايا وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، مؤكدين أن المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمانهم بدور الطبيب الإنساني قبل المهني، وحرصهم على المشاركة المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة كبيرة في مجال علاج الأورام والبحوث الطبية، وهو ما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام في صعيد مصر، في ظل الدعم المتواصل الذي يحظى به ملف الرعاية الصحية من مختلف فئات المجتمع.

ورحب فؤاد بزيارة طلاب كلية الطب بجامعة الأقصر، مشيدًا بحرصهم على دعم الأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى، ومثمنًا دور المؤسسات التعليمية والشباب الجامعي في دعم المنظومة الصحية والمشاركة الفعالة في مواجهة مرض السرطان ورفع نسب الشفاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة معًا ضد الأورام دعم أطفال السرطان الصعيد طلاب طب الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
رياضة محلية

" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا اختى بالذبح لو بلغت
حوادث وقضايا

قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا اختى بالذبح لو بلغت
سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر
أخبار مصر

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر
"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح