نجحت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، منذ قليل، في انتشال جثة شاب غرق منذ أمس داخل بركة زراعية في منطقة تابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وبدأت الواقعة حينما تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من إدارة الحماية المدنية يفيد بنجاح الغواصين في العثور على الجثمان وإخراجه من قاع البركة.

تفاصيل عملية البحث

أفادت التحريات الأولية، بأن قوات الحماية المدنية، وبعد تعثر محاولات الإنقاذ الأولية نظراً لطبيعة المنطقة، قررت الاستعانة وانتداب غواصين من محافظة أسيوط.

ووصل الفريق المختص إلى منطقة "سهل بركة" التابعة لمركز الفرافرة اليوم، حيث جرى مسح شامل للبركة المخصصة للري الزراعي بمنطقة الاستثمار، وهي المنطقة التي شهدت غرق الشاب بالأمس وفشلت كافة المعدات التقليدية في تحديد موقع جثمانه طوال ساعات الليل.

هوية الضحية والإجراءات القانونية

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الغريق، وتبين أنه يدعى "محمد محمود رمضان"، يبلغ من العمر 17 عاماً، ومقيم بمحافظة أسيوط.

وعقب الانتهاء من عملية الانتشال، جرى نقل وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة. كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، مع انتداب قسم الأدلة الجنائية لكتابة تقرير مفصل حول ملابسات الحادث.