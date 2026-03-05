بالصور- حريق هائل يلتهم محل ملابس وأدوات رياضية في أسيوط

اندلع صباح اليوم الخميس حريق داخل محل لبيع الملابس والأدوات الرياضية بمدينة أسيوط، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بلاغ رسمي وتحرك أمني



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية.

انتقال الأجهزة المعنية لموقع الحادث



وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة نشوب الحريق داخل محل “أولمبياد” للملابس والأدوات الرياضية.

السيطرة على الحريق والإجراءات القانونية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق قبل امتداده للمحال المجاورة، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.