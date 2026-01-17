إعلان

كان يدافع عن محل والده.. الاثنين المقبل أولى جلسات محاكمة قاتل طفل بورسعيد -صور

كتب : طارق الرفاعي

08:48 م 17/01/2026
بورسعيد - طارق الرفاعي:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، الاثنين المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل داخل محل والده نطاق حي الشرق ببورسعيد أثناء دفاعه عنه خلال قيام المتهم بسرقته.

وتعود القضية رقم 3255 لسنة 2025 جنايات الشرق، والمقيدة برقم 1631 لسنة 2025 جنايات كلي بورسعيد إلى يوم 27 أغسطس 2025، باتهام المدعو "م.م.ا.ع"، مقيم بمحافظة المنيا، ويعمل عامل في مزرعة دواجن، بقتل الطفل: عمار أحمد عادل عابد محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه بباعث السرقة، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا "سكين"، ولحظة تواجده بمفرده بالمحل الذي استئجره والده توجه إليه حين أيقن تواجده بمفرده، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا وضربًا بسلاحه الأبيض.

استقرت ضرباته الطعنية والقطعية برقبة وظهر الطفل المجني عليه، محدثًا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا في ذلك قتله - بحسب ما جاء في قرار النيابة بالإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة، وولاذ المتهم محاولاً الفرار، إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الأهالي عقب تتبعهم له.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم: قتل الطفل المجني عليه، والشروع في سرقة الأموال والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بأوراق القضية والمملوكة لوالد المجني عليه، وأتلف عمدًا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق: كاميرات المراقبة وجهاز تخزين DVR، والمملوكة لوالد المجني عليه، وأحرز سلاحًا أبيضًا "سكين" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين الشخصية أو الحرفية.

أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبة المتهم طبقًا لأمر الإحالة، وقائمة أدلة الثبوت، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلام المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت.

محكمة جنايات بورسعيد المتهم بقتل طفل داخل محل والده النيابة العامة جريمة قتل

