المنيا-جمال محمد:

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، المرحلة الأولى من التطوير الشامل لمستشفى كلية طب الأسنان، بافتتاح مجمع وحدات الأسنان الرقمية، وزراعة الأسنان، والتركيبات الرقمية، والليزر، إلى جانب تدشين 26 وحدة أسنان جديدة، وبدء التوسعات الشاملة بالمستشفى، في إطار الاستعداد لتقدم المستشفى للاعتماد في الأول من مارس المقبل.

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح كل من الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حامد جاد عميد كلية طب الأسنان، والدكتور طارق عبد الباري مدير مستشفى طب الأسنان، إلى جانب وكلاء الكلية، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالمستشفى.

وشملت الافتتاحات تفقد وافتتاح عدد من الوحدات والتوسعات الموزعة على أدوار مستشفى كلية طب الأسنان؛ وتم في الدور الأول افتتاح مجمع الوحدات الرقمية والليزر، إلى جانب تفقد أعمال التطوير الخارجي، ومعاينة المساحات والمداخل أمام العيادات الخارجية الجاري الإعداد لتطويرها وتوسيعها.

كما افتتح رئيس الجامعة في الدور الثاني قطاع العيادات بعد الانتهاء من أعمال إعادة التطوير والتأهيل، وتدشين 26 وحدة أسنان جديدة، مع تفقد التوسعات الخاصة بالعيادات التعليمية الجديدة، وأعمال التطوير والتوسعات الملحقة بالدور.

وفي الدورين الثالث والرابع، تفقد رئيس الجامعة وأجرى معاينة أعمال التطوير والتوسيع الخاصة بالعيادات التعليمية الجديدة، التي تم إنشاؤها لخدمة وحدات الميكنة ومعمل الهستولوجيا، ومعمل المحاكاة.

وفي الدور الخامس، افتتح رئيس الجامعة غرف العمليات بعد إعادة تأهيلها، والتدشين الرسمي لإعادة تشغيل وحدة العمليات عقب التشغيل التجريبي، لتكون جاهزة لاستقبال الحالات الجراحية الكبرى، إلى جانب تفقد باقي المساحات بوحدة العمليات من غرف العناية والإقامة، وقاعات الفيديو كونفرنس التعليمي.

واختتمت الجولة بتفقد 76 وحدة أسنان تم إعادة تأهيلها وضمها إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى، في إطار الاستعداد لاستيفاء متطلبات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أهمية متابعة آليات التشغيل لضمان استدامة هذه التطويرات، وتقديم أفضل خدمة تعليمية وعلاجية، مشددًا على ضرورة توافر الخامات والمستلزمات، والمتابعة الدورية لأعمال الصيانة، والتعاون مع المستشفيات الجامعية لتطوير بعض المستلزمات وأجهزة التخدير.

ووجّه رئيس الجامعة بتقديم كامل الدعم لمستشفى طب الأسنان للعودة كأفضل مستشفى أسنان في صعيد مصر، والاستفادة من القدرات البشرية بالمستشفى لتأهيله للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تشكيل فرق عمل لمكتب الجودة لبدء أعمال الجودة ومتطلباتها.