البحيرة - أحمد نصرة:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والتربية الخاصة، والتي يستعد لخوضها 134 ألفًا و573 طالبًا وطالبة، بدءًا من غد السبت.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تجهيز 618 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية بينها 592 لجنة لطلاب الإعدادية العامة، تستقبل 128 ألفًا و710 طلاب وطالبات.

كما جرى تجهيز 23 لجنة لطلاب الإعدادية المهنية، تستقبل 5 آلاف و828 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 3 لجان للتربية الخاصة تستقبل 35 طالبًا وطالبة.

وأكد الديب التشديد على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، ومنع دخول أولياء الأمور، ومراجعة الطلاب لإجاباتهم قبل تسليم الورقة للملاحظين.

وأشار وكيل الوزارة إلى إعداد أسئلة الامتحانات وفق المواصفات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وضمان التباعد بين الطلاب داخل اللجان، وم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الرعاية الصحية داخل اللجان، وتواجد زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة، وتجهيز غرف الإسعافات الأولية.

ووجّه الديب رسالة طمأنة للطلاب، مؤكدًا أن الامتحانات ستُعقد في أجواء آمنة ومنضبطة تراعي البعد النفسي والإنساني للطلاب، مضيفًا أن "أولادنا أمانة"، وأن تعليم البحيرة يعمل بروح الفريق الواحد للخروج بمنظومة امتحانية مشرفة.