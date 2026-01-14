أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح فرق الإنقاذ البحري التابعة للهيئة في إنقاذ كامل طاقم سفينة البضائع «FENER»، وذلك عقب تعرضها لحادث خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة، دون أي تأثير على حركة الملاحة.

وأوضح رئيس الهيئة أن السفينة كانت قادمة من تركيا لتحميل شحنة من الملح من ميناء شرق بورسعيد، وبعد مغادرتها الميناء وبسبب سوء الأحوال الجوية، طلب ربان السفينة الانتظار بمنطقة المخطاف ببورسعيد لحين تحسن الطقس. إلا أن فريق الإنقاذ البحري تلقى إخطارًا من السفينة يفيد بوجود فتحة في أحد العنابر، ما أدى إلى تسرب المياه إلى بدن السفينة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أنه كإجراء احترازي، تحرك ربان السفينة جنوب منطقة الانتظار وتعمد شحطها خشية غرقها، وذلك قبل وصول وحدات الإنقاذ، مؤكدًا أن حادث الجنوح وقع خارج المجرى الملاحي لقناة السويس ولم يؤثر بأي شكل على انتظام حركة الملاحة.

وفي صباح اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الهيئة أن جهود الإنقاذ البحري أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، وعددهم 12 فردًا، بعد الاستجابة الفورية لطلب الاستغاثة الوارد من ربان السفينة، خاصة مع زيادة ميلها بنحو 10 درجات ناحية اليمين واقترابها من الغرق، أثناء تواجدها بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد، على بعد 5 أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وأشار إلى أنه فور تلقي مكتب تحركات ميناء بورسعيد ومركز مراقبة الملاحة الرئيسي البلاغ في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس الثلاثاء، جرى على الفور تجهيز قاطرتين، والدفع بثلاثة لنشات بحرية من طراز «بحار»، لتنفيذ عملية إخلاء الطاقم بالكامل وتأمين السفينة خلال عملية الإنقاذ.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن جميع أفراد الطاقم يتمتعون بحالة صحية جيدة، لافتًا إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأحد أفراد الطاقم، الذي أصيب بخلع في الكتف، وذلك بمستشفى القناة للرباط وأنوار السفن التابعة للهيئة.