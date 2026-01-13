الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، تحديد موعد بديل لامتحانات الفرقة الثانية "الفترة الصباحية"، والتي ألغيت اليوم الثلاثاء بسبب نشوب حريق.

ووفقًا لبيان صادر عن المعهد، ستعقد الامتحانات البديلة ستعقد الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24 يناير الجاري في نفس أماكن اللجان بالمقر الرسمي للمعهد بمحرم بك.

كان قسم شرطة محرم بك، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب داخل أحد مباني معهد خدمة اجتماعية، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة اندلاع النيران داخل أحد المباني بالمعهد أثناء انعقاد امتحانات الفترة الأولى، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي مباني المعهد، وذلك دون أي إصابات.

ووصفت إدارة المعهد الحريق بأنه محدود ولم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية بين الطلاب أو العاملين، مشيدة بجهود الحماية المدنية والجهات المعنية في السيطرة على الحريق.

وأشارت المعهد في بيان، إلى أنه جرى إلغاء امتحانات الفترة الأولى فقط حرصًا على سلامة الجميع، وسيجري إجراء امتحانات الفترة الثانية في مواعيدها المحددة دون أي تأجيل.

وأضافت أن المبنى آمن ولا توجد أي مخاطر تعيق سير العملية الامتحانية، وسيجري تحديد موعد لاحق لامتحانات الفترة التي جرى إلغاؤها، وسيتم الإعلان عنه في حينه- بحسب البيان.