بسبب القمامة.. إحالة مسؤول النظافة بـ"شرق سوهاج" للتحقيق

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة مسؤول النظافة بحي شرق إلى التحقيق العاجل، وذلك نتيجة تدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالمعايير المطلوبة، وهو القرار الذي جاء خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها المحافظ لتفقد شوارع الحي ومتابعة مستوى الخدمات.

شدد المحافظ خلال تفقده تفرعات شارع الزهراء على ضرورة نشر حاويات القمامة ورفع المخلفات بشكل دوري، لا سيما في فترة الصباح الباكر عقب الفجر، مع التوجيه بإزالة كافة الإشغالات أمام المحال التجارية لفرض الانضباط في الشارع العام.

ضبط الأسواق والمرور

ووسع المحافظ دائرة التوجيهات لتشمل الانضباط التجاري والمروري، حيث وجه بتحرير محاضر للمحال التجارية التي لا تلتزم بإعلان الأسعار.

كما أمر بحصر الأراضي الفضاء التي يتم استغلالها كجراجات انتظار للسيارات دون ترخيص قانوني.

وشدد "سراج" على ضرورة رفع السيارات التي تتسبب في إغلاق الشوارع الجانبية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، موجهًا في الوقت ذاته بتحرير محاضر لأصحاب العقارات الذين أغفلوا وضع لافتات التراخيص على مبانيهم.

رصف وتطوير

وفي سياق تحسين البنية التحتية، كلف المحافظ رئيس الحي بإعداد مقايسة فنية للشوارع المتفرعة من شارع محمد ضياء الدين، تمهيدًا للبدء في رصفها باستخدام بلاط "الإنترلوك".

وكان المحافظ قد استهل جولته بزيارة المركز التكنولوجي للحي، حيث اطمأن على سير العمل وانتظامه، موجهًا المسؤولين بضرورة تيسير الإجراءات على المترددين وسرعة إنجاز طلباتهم الخدمية.

مهلة للصرف الصحي

وامتدت الجولة التفقدية لتشمل منطقة "سيتي" بمركز ومدينة سوهاج، حيث طالب المحافظ بوضع جدول زمني محدد وواضح للانتهاء من كافة أعمال محطة الصرف الصحي بالمنطقة، والبدء الفوري في توصيل الخدمات لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما أمر بالرفع الفوري لمخلفات تطهير ترعة "أولاد عزاز" وإزالة السيارات الخردة من الطريق للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية، مؤكدًا في ختام جولته أن الحملات المفاجئة ستستمر في كافة المراكز لضبط الأداء ومحاسبة أي مقصر.