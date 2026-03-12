قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة عاطل من تهمة القتل العمد بغير سبق وإصرار وترصد، وذلك في واقعة سقوط شاب من أحد القطارات ووفاته بمنطقة المنتزه.

تفاصيل سقوط شاب أسفل القطار

ترجع وقائع القضية رقم 29633 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ يفيد سقوط شاب أسفل أحد القطارات بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء استقلال المجني عليه "ج.ب.ب" القطار بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان انتزع المتهم "أ.ب.أ" الهاتف المحمول الخاص به من يده وفر هاربًا أثناء توقف القطار بالمحطة.

مطاردة على رصيف المحطة

ووفقًا لأوراق القضية، طارد المجني عليه المتهم خارج القطار بالمحطة وجري خلفه للحاق به واستعادة هاتفه، إلا أن المتهم شعر به وعاد مسرعًا إلى القطار مرة أخري أثناء سيره.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه حاول العودة للقطار عند تحركه للإمساك بالسارق إلا أنه لم يتمكن من استقلاله وتعثرت قدمه وسقط أسفل القطار، ما أدى إلى وفاته.

إحالة المتهم إلى المحكمة

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية حكمها المتقدم.