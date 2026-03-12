أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بيانًا لكشف تفاصيل تداول مقطع فيديو يظهر استغاثة سيدة وأطفالها أثناء إزالة واقتحام الشقة سكنها بمنطقة السيوف شماعة من مقاول الهدم بحي المنتزه أول، وذلك لتنفيذ قرار الإزالة الصادر لها.

استغاثة سيدة من ترويع أطفال

وادعت القائمة على نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي دخول مقاول هدم من حي المنتزه أول دون وجه حق أو إخطار واستعراض القوة وهدم الشقق المأهولة بالسكان ما أدى إلى ترويع الأطفال.

عقار السيوف مخالف

وأوضح البيان أن العقار المشار إليه بشارع أبو بكر المنزلاوي تقاطع شارع جبريل بمنطقة السيوف شماعة بحي المنتزه أول مخالف وصادر له قرار إزالة رقم 1001 لسنة 2025، وجرى تنفيذ حملة لإزالة الطابقين السادس والسابع بالكامل وجزء من الطابق الخامس.

حقيقة فيديو استغاثة سيدة

وأشارت المحافظة أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام ملاك العقارات المخالفة بالتسكين الصوري لمواطنين بالوحدات السكنية في الأدوار المخالفة، خاصة الأدوار الأخيرة، بهدف استغلال تواجدهم داخل تلك الوحدات كوسيلة لمحاولة تعطيل أو عرقلة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقها بالتحايل على القانون .

ممنوع شغل الوحدات المخالفة

وناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذا الفعل أو شغل أي وحدات سكنية بالأدوار المخالفة أو بالعقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة، وذلك حتى لا يتم استغلالهم من قبل المخالفين بما يعرضهم لتبعات قانونية.

وأكدت استمرار تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم ووفقًا للقانون، عقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، ومنعًا لانتشار مخالفات البناء التي تمثل خطرًا على الأرواح والممتلكات.