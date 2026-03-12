إعلان

الجيش الإسرائيلي: تحييد ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية

كتب : محمد أبو بكر

04:57 م 12/03/2026

الجيش الاسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته تمكنت من تحييد نحو ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التابعة لـ إيران، إلى جانب تعطيل نحو 80% من منظومات الدفاع التابعة للنظام الإيراني.

وأضاف الجيش أن أكثر من 110 طائرات مسيرة تم اعتراضها وتدميرها خلال العمليات العسكرية الجارية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، إن القوات الإسرائيلية تمكنت من تحييد مئات منصات إطلاق الصواريخ، مما أدى إلى خلق "اختناق حقيقي" في قدرات الإطلاق.

وأوضح ن هذا الأمر يعد أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل ودول أخرى في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

الجيش الإسرائيلي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

