أطلقت قبيلة المزينة بمحافظة جنوب سيناء مهرجانًا تراثيًا لسباق الهجن على مضمار نويبع، تحت شعار «السباق التراثي»، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفي إطار جهود تنشيط السياحة الرياضية والتراثية بالمحافظة.

وقال صالح محمد عابد، رئيس نادي الهجن بخليج العقبة، إن مشايخ قبيلة المزينة بمدن دهب ونويبع وشرم الشيخ أطلقوا واحدًا من أكبر مهرجانات سباق الهجن التراثية، بحضور عدد من السائحين الأجانب والعرب المحبين لهذه الرياضة، مشيرًا إلى أن المهرجان يعكس جانبًا أصيلًا من تراث بدو جنوب سيناء.

وأوضح رئيس نادي الهجن، في تصريحات اليوم، أن فعاليات السباق شهدت مشاركة 22 جملًا، وتضمنت شوط المزايين، حيث ظهرت الهجن مرتدية الزي التراثي الرسمي الذي يشمل الخرج الأحمر والمرقية، بهدف جذب أنظار السائحين وتسليط الضوء على القيمة التاريخية والتراثية لرياضة الهجن، إلى جانب إقامة سباق لمسافة 4 كيلومترات.

وأكد أن هجن عابد أبو خميس من مدينة نويبع حصدت المركز الأول في السباق، وسط أجواء احتفالية لاقت إعجاب الحضور من أبناء القبائل والسائحين.

وأشار عابد إلى أن مضمار نويبع يخدم مدن نويبع ودهب وطابا وسانت كاترين، ويبلغ طوله 4 كيلومترات، ويضم منصة ثابتة، ويقع على بعد نحو 45 كيلومترًا من دهب، و35 كيلومترًا من نويبع، و85 كيلومترًا من سانت كاترين، وهو مجهز على أعلى مستوى لاستضافة مختلف سباقات الهجن.

ولفت إلى أن رياضة الهجن أصبحت تحظى بصدى إيجابي واسع لدى السائحين، خاصة مع الدعم المتواصل من الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء، وتنظيم العديد من السباقات بمختلف المدن، للحفاظ على هذه الرياضة باعتبارها واحدة من أهم ملامح التراث البدوي الأصيل في سيناء.