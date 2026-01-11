إعلان

على أنغام الكريسماس.. المزينة تطلق سباق الهجن بجنوب سيناء احتفالًا بعيد الميلاد

كتب : رضا السيد

03:38 م 11/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انطلاق السباق
  • عرض 6 صورة
    السباق
  • عرض 6 صورة
    سباقات الهجن
  • عرض 6 صورة
    سباق الهجن بنويبع
  • عرض 6 صورة
    الهجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت قبيلة المزينة بمحافظة جنوب سيناء مهرجانًا تراثيًا لسباق الهجن على مضمار نويبع، تحت شعار «السباق التراثي»، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفي إطار جهود تنشيط السياحة الرياضية والتراثية بالمحافظة.

وقال صالح محمد عابد، رئيس نادي الهجن بخليج العقبة، إن مشايخ قبيلة المزينة بمدن دهب ونويبع وشرم الشيخ أطلقوا واحدًا من أكبر مهرجانات سباق الهجن التراثية، بحضور عدد من السائحين الأجانب والعرب المحبين لهذه الرياضة، مشيرًا إلى أن المهرجان يعكس جانبًا أصيلًا من تراث بدو جنوب سيناء.

وأوضح رئيس نادي الهجن، في تصريحات اليوم، أن فعاليات السباق شهدت مشاركة 22 جملًا، وتضمنت شوط المزايين، حيث ظهرت الهجن مرتدية الزي التراثي الرسمي الذي يشمل الخرج الأحمر والمرقية، بهدف جذب أنظار السائحين وتسليط الضوء على القيمة التاريخية والتراثية لرياضة الهجن، إلى جانب إقامة سباق لمسافة 4 كيلومترات.

وأكد أن هجن عابد أبو خميس من مدينة نويبع حصدت المركز الأول في السباق، وسط أجواء احتفالية لاقت إعجاب الحضور من أبناء القبائل والسائحين.

وأشار عابد إلى أن مضمار نويبع يخدم مدن نويبع ودهب وطابا وسانت كاترين، ويبلغ طوله 4 كيلومترات، ويضم منصة ثابتة، ويقع على بعد نحو 45 كيلومترًا من دهب، و35 كيلومترًا من نويبع، و85 كيلومترًا من سانت كاترين، وهو مجهز على أعلى مستوى لاستضافة مختلف سباقات الهجن.

ولفت إلى أن رياضة الهجن أصبحت تحظى بصدى إيجابي واسع لدى السائحين، خاصة مع الدعم المتواصل من الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء، وتنظيم العديد من السباقات بمختلف المدن، للحفاظ على هذه الرياضة باعتبارها واحدة من أهم ملامح التراث البدوي الأصيل في سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السباق التراثي جنوب سيناء سباق الهجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
زووم

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
زووم

نانسي صلاح تكشف موقف مع خطيبها السابق: "دعيت عليه وعمل حادثة"
نهاية زمن العنابر الخاوية.. رحلة سوهاج لترويض أسعار الدواجن بـ 30 ألف دجاجة
أخبار المحافظات

نهاية زمن العنابر الخاوية.. رحلة سوهاج لترويض أسعار الدواجن بـ 30 ألف دجاجة
"بسبب والده ووكيله".. تطورات صادمة في تعطل انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة
رياضة عربية وعالمية

"بسبب والده ووكيله".. تطورات صادمة في تعطل انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة
أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم
أخبار

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران