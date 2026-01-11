تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة طلخا، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الحالة العامة بالشوارع والميادين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية تهدف إلى متابعة الأداء الفعلي على أرض الواقع، والتأكد من كفاءة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، وتحقيق أعلى مستوى من الانضباط والنظافة العامة، بما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال تفقده للحملة الميكانيكية، شدد المحافظ على استمرار جاهزية المعدات والمركبات، وإجراء الصيانة الدورية لها، والحفاظ على كفاءتها واستغلال الإمكانات المتاحة في دعم منظومة النظافة ورفع المخلفات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المعدات وحسن إدارتها لضمان استمرارية العمل الميداني وعدم تعطل الخدمات.

كما تفقد محافظ الدقهلية الحالة العامة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة طلخا.

واطلع المحافظ على مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات، موجهاً باستمرار تكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات أولاً بأول، والتعامل الحازم مع أي مظاهر عشوائية أو إشغالات تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، والاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين، والتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكداً أن النظافة العامة ورفع الإشغالات من أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية.